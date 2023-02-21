Шевченко Филипп Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1900 ст.
Сын: Шевченко Николай Филиппович
Мать ребёнка: Шевченко Евдокия Федоровна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Старый Крым Феодосийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1900 ст.
Чаплиевка, Сумська область
Крестьянин села Чаплиевки Кролевецкого уезда Черниговской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно