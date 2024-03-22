Безвесельная-Коваленко Пелагея Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безвесельная-Коваленко Пелагея Козьмина

Место рождения

Пестравка, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

28.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестравка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Калабина-Афанасьева Анна Павлова

Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Рождение ребёнка
1899

Сын: Афанасьев Петр Павлов

Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Калабин-Афанасьев Федор Павлов

Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Рождение ребёнка
1904

Сын: Афанасьев Василий Павлов

Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Рождение ребёнка
30.06.1908

Сын: Афанасьев-Калабин Александр Павлов

Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Афанасьев Иван Павлов

Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Афанасьева Александра Павлова

Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов

Смерть
Неизвестно
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