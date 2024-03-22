Безвесельная-Коваленко Пелагея Козьмина
Место рождения
Дата рождения28.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1879
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Калабина-Афанасьева Анна Павлова
Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Калабин-Афанасьев Федор Павлов
Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Рождение ребёнка
30.06.1908
Сын: Афанасьев-Калабин Александр Павлов
Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Афанасьева Александра Павлова
Отец ребёнка: Афанасьев-Калабин Павел Ульянов
Смерть
Неизвестно