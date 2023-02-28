Заровняев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заровняев Михаил Павлович

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Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заровняев Павел Иванович

Мать: Заровняева Параскева Ипатова

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заровняев Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефремова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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