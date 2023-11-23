Иоанн Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иоанн Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1745 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Прасковья Иоаннова

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Ирина Иоаннова

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Екатерина Иоаннова

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
1776

Сын: Алексей Иоаннов

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гавриил Иоаннов

Мать ребёнка: Марфа Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Гаврилова

Смерть
До 1782
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