Иоанн Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Прасковья Иоаннова
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Ирина Иоаннова
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Екатерина Иоаннова
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1776
Сын: Алексей Иоаннов
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гавриил Иоаннов
Мать ребёнка: Марфа Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Гаврилова
Смерть
До 1782