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Сапко Александр Иванович
Сапко Александр Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1971
Пол
Мужской
Отец
Сапко Иван Иванович
1938 г.р.
Мать
Сапко Евгения
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1971
Отец:
Сапко Иван Иванович
Мать:
Сапко Евгения
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