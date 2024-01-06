Сапко Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапко Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1971

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1971

Отец: Сапко Иван Иванович

Мать: Сапко Евгения

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