Маликов Игнат Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маликов Игнат Ефремович

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Место рождения

Александровка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

03.06.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916

Отец: Маликов Ефрем Трофимович

Мать: Маликова Ульяна (Тарасова)

Александровка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Военная служба
С 28.10.1939
Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маликов Мария Ефимовна

Место жительства
1950
Novokubansk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маликов Мария Ефимовна

Смерть
Неизвестно
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