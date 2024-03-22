Маликов Игнат Ефремович
Место рождения
Дата рождения03.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1916
Военная служба
С 28.10.1939
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маликов Мария Ефимовна
Место жительства
1950
Novokubansk, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маликов Мария Ефимовна
Смерть
Неизвестно