Спирин Василий Сильвестрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпирин Василий Сильвестрович

Спирин Василий Сильвестрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

09.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Спирин Сильвестр Михайлович

Мать: Спирина Степанида Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1897

Дочь: Спирина Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Спирина Наталия Игнатьевна

Рождение ребёнка
16.06.1898

Сын: Спирин Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Спирина Наталия Игнатьевна

Рождение ребёнка
18.04.1901

Сын: Спирин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Спирина Наталия Игнатьевна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
https://ya.ru/archive/search?text=%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
Рождение ребёнка
26.02.1903

Сын: Спирин Прокопий Васильевич

Мать ребёнка: Спирина Наталия Игнатьевна

Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1905

Дочь: Спирина Пелегая Васильевна

Мать ребёнка: Спирина Наталия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Наталия Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спирина Наталия Игнатьевна

Смерть
09.02.1905
Клюшниково, Дмитровский, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close