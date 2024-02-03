Пантелеева Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Пантелеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Максим Иванович

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеев Федор Иванович

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пантелеева Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Иван Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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