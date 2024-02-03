Пантелеева Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Пантелеев Василий Иванович
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеев Максим Иванович
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пантелеева Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Пантелеев Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно