Мясникова Настасья Степанова
Место рожденияс. Знаменское, г. Горький
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.12.1900 ст.
Сын: Мясников Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Мясников Иван Иванов
с. Знаменское, г. Горький
Нижегородский архив, ф.570, оп.3, д.1438, л.275-276
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мясников Иван Иванов
Смерть
Неизвестно