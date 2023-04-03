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Арефьев Фома деверь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

07.01.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Арефий (Ульянцево)

Мать: ?

Рождение ребёнка
24.06.1796

Сын: Фомин Иоанн

Мать ребёнка: Марина

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1798

Сын: Фомин Иванъ

Мать ребёнка: Марина

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1799

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Марина

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Фомин Степанъ (Ульянцево

Мать ребёнка: Марина

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Упоминается в в исповедной росписи 1813 года
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Марина

Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина

Смерть
07.01.1808
Ульянцево, Великолуцкий уезд, Псковская губерния
Причина смерти: умре натуральною болезнию в 41 год
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