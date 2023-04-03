Арефьев Фома деверь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти07.01.1808
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Арефий (Ульянцево)
Мать: ?
Рождение ребёнка
24.06.1796
Сын: Фомин Иоанн
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
28.06.1798
Сын: Фомин Иванъ
Мать ребёнка: Марина
Рождение ребёнка
24.02.1799
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Мать ребёнка: Марина
Упоминается в в исповедной росписи 1813 года
Рождение ребёнка
Около 1805
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина
Смерть
07.01.1808
Причина смерти: умре натуральною болезнию в 41 год