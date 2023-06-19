Ильин Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Дмитрий Сергеевич

Ильин Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1987

Пол

Мужской

Отец

1954 г.р.

Мать

1956 г.р.

Жена

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1987

Отец: Ильин Сергей Евгеньевич

Мать: Ильина Татьяна Михайловна

Бракосочетание
12.09.2008

Жена: Ильина Юлия

г. Рыбинск
Рождение ребёнка
12.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Юлия

Рождение ребёнка
02.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Юлия

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