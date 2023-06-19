Ильин Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1987
Отец: Ильин Сергей Евгеньевич
Бракосочетание
12.09.2008
Жена: Ильина Юлия
г. Рыбинск
Рождение ребёнка
12.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Юлия
Рождение ребёнка
02.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Юлия