Никифоров Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьмин Иван Дмитриевич

Мать: Кузьмина Хавронья Яковлевна

Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Никифоров Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
05.03.1943

Сын: Никифоров Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Никифоров Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Никифорова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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