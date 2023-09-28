Никифоров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Никифоров Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
05.03.1943
Сын: Никифоров Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.11.1949
Сын: Никифоров Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: Никифорова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно