Карим (Каримов) Хусни (Хуснутдин) Мингазетдинович
Место рождения
Дата рождения15.12.1887
Дата смерти25.12.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1965
Место жительства
С 1924 по 1924
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.12.1965