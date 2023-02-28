Карим (Каримов) Хусни (Хуснутдин) Мингазетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карим (Каримов) Хусни (Хуснутдин) Мингазетдинович

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Место рождения

Таймурзино, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

15.12.1887

Дата смерти

25.12.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Таймурзино, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1924 по 1965
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1924 по 1924
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Бирск, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.12.1965
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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