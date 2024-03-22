Ульянов Никита Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.?.1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Ульянов Михаил Никитич
Жена: Ульянова Фёкла Фроловна
Дочь: Манорина Любовь Никитовна
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Сын: Ульянов Василий Никитович
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Дочь: Зотикова Елена Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Дочь: Варвара Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Дочь: Надежда Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Дочь: Мария Никитична
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна
Сын: Ульянов Александр Никитович
Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна