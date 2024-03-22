Ульянов Никита Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльянов Никита Михайлович

Ульянов Никита Михайлович

Место рождения

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

22.?.1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.?.1860 ст.

Отец: Ульянов Михаил Никитич

Мать: Ульянова Пилагея Петровна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
1878 ст.

Жена: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Манорина Любовь Никитовна

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1883 ст.

Сын: Ульянов Андрей Никитович

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Ульянов Иван Никитович

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Ульянов Василий Никитович

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Дочь: Зотикова Елена Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
05.12.1891 ст.

Дочь: Варвара Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1893 ст.

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Ульянов Илья Никитович

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Надежда Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1897 ст.

Дочь: Мария Никитична

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Ульянов Михаил Никитич

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Ульянов Александр Никитович

Мать ребёнка: Ульянова Фёкла Фроловна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close