Коренкова Валерия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коренкова Валерия Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2007

Отец: Матвиец Олеся

Мать: не указана

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