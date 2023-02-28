Савельева Марфа Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Марфа Ефимовна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Анна Титовна

Отец ребёнка: Тит

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ерохина Евдокия Горохова

Отец ребёнка: Тит

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тит

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Гавриил Иванович

Смерть
Неизвестно
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