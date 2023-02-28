Савельева Марфа Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Анна Титовна
Отец ребёнка: Тит
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ерохина Евдокия Горохова
Отец ребёнка: Тит
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тит
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно