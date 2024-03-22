Фалилеев Виктор (Афиноген) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеев Виктор (Афиноген) Константинович

Место рождения

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Фалилеев Константин Евграфович

Мать: Фалилеева Елизавета Перфильевна

Нижнее Гирюнино, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Новосибирск
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