Федулова Ефросинья Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1865
Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович
Рождение ребёнка
12.02.1885
Дочь: Евдокия Акимова
Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович
Рождение ребёнка
12.02.1885
Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно