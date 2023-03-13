Федулова Ефросинья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федулова Ефросинья Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Федулов Иван Акимович

Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович

Крюковка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.02.1885

Дочь: Евдокия Акимова

Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович

Рождение ребёнка
12.02.1885

Сын: Федулов Тарас Акимович

Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович

Крюковка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федулов Тимофей Акимович

Отец ребёнка: Федулов Аким Павлович

Крюковка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федулов Аким Павлович

Смерть
Неизвестно
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