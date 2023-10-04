Петров Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Иван
Рождение ребёнка
01.02.?
Мать ребёнка: Петрова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Петрова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Мария
Смерть
Неизвестно