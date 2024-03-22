Пигарев Ефим Потапович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти14.02.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Пигарёв Потап Никифорович
Мать: Дарья Мартыновна
Рождение ребёнка
Около 1837
Мать ребёнка: Матрона Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Исаевна
Место жительства
Неизвестно
Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.02.1881