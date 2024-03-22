Пигарев Ефим Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигарев Ефим Потапович

Место рождения

Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

14.02.1881

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Пигарёв Потап Никифорович

Мать: Дарья Мартыновна

Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Пигарев Карп Ефимович

Мать ребёнка: Матрона Исаевна

Красавский Поселок, Марьинская волость, Николаевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Исаевна

Место жительства
Неизвестно
Малая Черниговка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Смерть
14.02.1881
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