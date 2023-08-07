Шунькин Афанасий Клименьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Климентий Петрович
Мать: Настасья Иудовна
Бракосочетание
26.01.1849
Жена: Шунькина Домна Ильинична
Рождение ребёнка
20.11.1850
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична
Рождение ребёнка
1858
Сын: Шунькин Сергей Афанасьевич
Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична
Рождение ребёнка
10.01.1861
Сын: Шунькин Михаил Афанасьевич
Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Яшанова Гликерия Афанасьевна
Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шунькин Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно