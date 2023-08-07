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Шунькин Афанасий Клименьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Климентий Петрович

Мать: Настасья Иудовна

Бракосочетание
26.01.1849

Жена: Шунькина Домна Ильинична

Рождение ребёнка
20.11.1850

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична

Рождение ребёнка
1858

Сын: Шунькин Сергей Афанасьевич

Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична

Рождение ребёнка
10.01.1861

Сын: Шунькин Михаил Афанасьевич

Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Яшанова Гликерия Афанасьевна

Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шунькин Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Шунькина Домна Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шунькина Ефросинья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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