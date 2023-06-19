Макар Анисимов
Место рожденияс. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Дата рождения1778
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Анисим Павлов
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Макаров Иван
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Акулина Макарова
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Макаров Федор
Мать ребёнка: Февронья
с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Татьяна Макарова
Мать ребёнка: Февронья
Смерть
1814