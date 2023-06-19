Макар Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макар Анисимов

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Место рождения

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.

Дата рождения

1778

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

1743 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Анисим Павлов

Мать: не указана

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Макаров Иван

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Акулина Макарова

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Макаров Федор

Мать ребёнка: Февронья

с. Ермолино Сухановская вол. Подольский уезд. Московская губ.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Татьяна Макарова

Мать ребёнка: Февронья

Смерть
1814
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