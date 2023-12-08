Попова (Зюзина) Таисия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно