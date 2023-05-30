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Циммер (Циммер) Лилия Яковлевна
Циммер (Циммер) Лилия Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Циммер (Zimmer) Яков Иванович
1893 г.р.
Мать
Циммер (Hinkel) Христина Адамовна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НТ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Циммер Яков Иванович
Мать:
Циммер Христина Адамовна
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