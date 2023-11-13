Коткова (Гармаш) Нина Григорьевна
Место рожденияСело Шматково, Полтавская обл., УССР
Дата рождения29.04.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1950
Отец: Гармаш Григорий Лентьевич
Мать: Гармаш Оляна Федоровна
Село Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
30.08.1972
Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.09.1974
Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно