Коткова (Гармаш) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коткова (Гармаш) Нина Григорьевна

Место рождения

Село Шматково, Полтавская обл., УССР

Дата рождения

29.04.1950

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1950

Отец: Гармаш Григорий Лентьевич

Мать: Гармаш Оляна Федоровна

Село Шматково, Полтавская обл., УССР
Рождение ребёнка
30.08.1972

Сын: Котков Вадим Иванович

Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1974

Сын: Котков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Котков Иван Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котков Иван Михайлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
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