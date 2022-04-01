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Неживой Анатолий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1940

Дата смерти

01.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.06.1965

Жена: Каширина Любовь Александровна

Каменка, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.09.1967

Сын: Каширин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Каширина Любовь Александровна

Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
21.02.1974

Сын: Каширин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Каширина Любовь Александровна

Тараданово, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
01.04.2022
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