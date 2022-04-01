Неживой Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1940
Дата смерти01.04.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1965
Каменка, Крапивинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
13.09.1967
Сын: Каширин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Каширина Любовь Александровна
Рождение ребёнка
21.02.1974
Сын: Каширин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Каширина Любовь Александровна
Смерть
01.04.2022