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Плодистый Никита Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1867

Отец: Плодистый Гавриил Мартинович

Мать: Параскева Аввакумовна

Рождение ребёнка
03.09.1890

Дочь: Анна

Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Плодистый Иоанн Никитович

Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1895

Сын: Пантелеймон

Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1896

Сын: Максим

Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
28.10.1898

Сын: Плодистый Стефан Никитович

Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
28.01.1901

Сын: Плодистый Григорий Никитович

Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1908

Сын: Плодистый Петр Никитович

Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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