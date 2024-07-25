Плодистый Никита Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1867
Рождение ребёнка
03.09.1890
Дочь: Анна
Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1893
Сын: Плодистый Иоанн Никитович
Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
29.07.1895
Сын: Пантелеймон
Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1896
Сын: Максим
Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
28.10.1898
Сын: Плодистый Стефан Никитович
Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1901
Сын: Плодистый Григорий Никитович
Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1908
Мать ребёнка: (Демиденкова) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно