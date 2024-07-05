Giershtein Kiwa
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1805
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763
Сын: Giershtein Yankel
Мать ребёнка: Gershuni (Trachtenberg) Chava
Рождение ребёнка
1771
Сын: Gershuni Eliash
Мать ребёнка: Gershuni (Trachtenberg) Chava
Рождение ребёнка
1787
Сын: Gershun Tobiash
Мать ребёнка: Gershuni (Trachtenberg) Chava
Смерть
1805