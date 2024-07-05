Giershtein Kiwa 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Giershtein Kiwa

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1805

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1763 г.р.
1771 г.р.
1787 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1763

Сын: Giershtein Yankel

Мать ребёнка: Gershuni (Trachtenberg) Chava

Рождение ребёнка
1771

Сын: Gershuni Eliash

Мать ребёнка: Gershuni (Trachtenberg) Chava

Рождение ребёнка
1787

Сын: Gershun Tobiash

Мать ребёнка: Gershuni (Trachtenberg) Chava

Смерть
1805

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