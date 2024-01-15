Клинова Евлампия Ивановна
Место рождениясело Галичи, Климовичском уезде, Гомельской губернии (сейчас это Могилевская область) Белоруссии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
село Галичи, Климовичском уезде, Гомельской губернии (сейчас это Могилевская область) Белоруссии
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Клинов Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно