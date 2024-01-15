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Клинова Евлампия Ивановна

Место рождения

село Галичи, Климовичском уезде, Гомельской губернии (сейчас это Могилевская область) Белоруссии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Галичи, Климовичском уезде, Гомельской губернии (сейчас это Могилевская область) Белоруссии
Рождение ребёнка
1898

Сын: Клинов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Клинов Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клинов Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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