(Ведерникова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ведерникова) Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Пол

Женский

Отец

После 1871 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Ведерников Василей Петрович

Мать: ?

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