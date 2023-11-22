Гибадуллин Байтулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1915
Сын: Гибадуллин Зайнулла
Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гибадуллин Салим Байтуллович
Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира
СССР
Рождение ребёнка
29.05.1938
Дочь: Нажия
Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гибадуллин Рахматнур
Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гибадуллина Хабира
Смерть
Неизвестно