Гибадуллин Байтулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Байтулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Гибадуллин Зайнулла

Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гибадуллин Салим Байтуллович

Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира

СССР
Рождение ребёнка
29.05.1938

Дочь: Нажия

Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гибадуллин Рахматнур

Мать ребёнка: Гибадуллина Хабира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гибадуллина Хабира

Смерть
Неизвестно
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