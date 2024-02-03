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Александров Илья Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Александров Александр Алексеевич

Мать: Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
1949

Сын: Александров Владимир Ильич

Мать ребёнка: Александрова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
03.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Анна Михайловна

Смерть
1980
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