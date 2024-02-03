Александров Илья Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Александров Александр Алексеевич
Мать: Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1949
Сын: Александров Владимир Ильич
Мать ребёнка: Александрова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
03.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980