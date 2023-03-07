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Бухарцова Федосья Дмитриева

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Место рождения

поч. Крутихинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1760 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Крутихинский, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Бухарцов Алексей Савинов

Отец ребёнка: Бухарцов Савин Евсеев

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Соломонида Савина

Отец ребёнка: Бухарцов Савин Евсеев

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухарцов Савин Евсеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
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