Скулова (Скулова) Екатерина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скулова (Скулова) Екатерина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

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1887 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1867 ст.

Муж: Скулов Георгий Максимович

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Источник: ГАВО И331 Оп3 Д462_0245
Рождение ребёнка
21.04.1868 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скулов Георгий Максимович

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.05.1873 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скулов Георгий Максимович

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.07.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скулов Георгий Максимович

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.

Сын: Скулов Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Скулов Георгий Максимович

Краснополье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Источник: И331Оп3Д465_0052
Смерть
Неизвестно
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