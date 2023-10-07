Скулова (Скулова) Екатерина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.04.1867 ст.
Источник: ГАВО И331 Оп3 Д462_0245
Рождение ребёнка
21.04.1868 ст.
Рождение ребёнка
13.05.1873 ст.
Рождение ребёнка
20.07.1881 ст.
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Рождение ребёнка
14.07.1887 ст.
Сын: Скулов Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Скулов Георгий Максимович
Источник: И331Оп3Д465_0052
Смерть
Неизвестно