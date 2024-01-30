Миркова Федосия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миркова Федосия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирков Артемий Максимович

Рогово, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно
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