Миркова Федосия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Бракосочетание
Неизвестно
Рогово, Балаганский округ, Иркутская губерния
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 186
Смерть
Неизвестно