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Яковлев Федор Яковлевич

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Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Алексеев Яков Петрович

Мать: Алексеева Дарья Ивановна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1896

Жена: Яковлева Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Яковлева Мария Федоровна

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Яковлев Александр Федорович

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Яковлева Анна Федоровна

Мать ребёнка: Яковлева Наталья Тимофеевна

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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