Яковлев Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Алексеев Яков Петрович
Мать: Алексеева Дарья Ивановна
Бракосочетание
1896
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Яковлева Мария Федоровна
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Яковлев Александр Федорович
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Яковлева Анна Федоровна
Мать ребёнка: Яковлева Наталья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно