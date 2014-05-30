Низаметдинов Сямиулла
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения08.03.1924
Дата смерти30.05.2014
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924
Отец: Низаметдинов Абдряхим
Мать: Низаметдинова Кашифя
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
03.05.1955
Дочь: Айсина Дания
Мать ребёнка: Низаметдинова Саира
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
31.03.1957
Дочь: Жаляльдинова Афия
Мать ребёнка: Низаметдинова Саира
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
22.11.1958
с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.09.1965
д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.03.1968
Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
Низаметдинов Сямиулла . Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. Ключище. Юбилейная картотека
Смерть
30.05.2014
Ключищи
Причина смерти: Естественная смерть/старость