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Низаметдинов Сямиулла

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

08.03.1924

Дата смерти

30.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1897 г.р.

Дети

1955 г.р.
1957 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1924

Отец: Низаметдинов Абдряхим

Мать: Низаметдинова Кашифя

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
03.05.1955

Дочь: Айсина Дания

Мать ребёнка: Низаметдинова Саира

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
31.03.1957

Дочь: Жаляльдинова Афия

Мать ребёнка: Низаметдинова Саира

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
22.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова Саира

с. Уразовка Горьковской обл.
Рождение ребёнка
04.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова Саира

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Рождение ребёнка
05.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова Саира

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
Низаметдинов Сямиулла . Орден Отечественной войны II степени __.__.1924 Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. Ключище. Юбилейная картотека
Смерть
30.05.2014
Ключищи
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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