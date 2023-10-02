Романов Сергей Николавеич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1932
Отец: Романов Николай
Рождение ребёнка
01.06.1959
Сын: Романов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Романова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
19.01.1961
Дочь: Михайлова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Мария Максимовна
Рождение ребёнка
22.11.1964
Дочь: Макарова Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Романова Мария Максимовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно