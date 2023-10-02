Романов Сергей Николавеич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Сергей Николавеич

Романов Сергей Николавеич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1932

Отец: Романов Николай

Мать: Романова Акулина Петровна

Рождение ребёнка
01.06.1959

Сын: Романов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Романова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
19.01.1961

Дочь: Михайлова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Мария Максимовна

Рождение ребёнка
22.11.1964

Дочь: Макарова Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Романова Мария Максимовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close