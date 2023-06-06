Габдулкабиров Сагитдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулкабиров Сагитдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Габдулрахимов Габдулкабир

Мать: Хисмутдинова Хабибзямал

Рождение ребёнка
20.07.1881

Сын: Сагдиев Сайфутдин

Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар

Рождение ребёнка
17.04.1882

Дочь: Сагитдинова Биби Хатира

Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар

Рождение ребёнка
25.05.1884

Сын: Сагдиев Фахретдин

Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар

Рождение ребёнка
26.08.1886

Дочь: Сагитдинова Фатима

Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар

Рождение ребёнка
06.11.1887

Сын: Сагдиев Сахабутдин

Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар

Рождение ребёнка
28.11.1890

Дочь: Сагитдинова Биби Хатима

Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар

Рождение ребёнка
22.11.1896

Дочь: Сагитдинова Гульшакар

Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухаммедова Гульчахар

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно
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