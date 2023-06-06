Габдулкабиров Сагитдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Габдулрахимов Габдулкабир
Мать: Хисмутдинова Хабибзямал
Рождение ребёнка
20.07.1881
Сын: Сагдиев Сайфутдин
Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар
Рождение ребёнка
17.04.1882
Дочь: Сагитдинова Биби Хатира
Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар
Рождение ребёнка
25.05.1884
Сын: Сагдиев Фахретдин
Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар
Рождение ребёнка
26.08.1886
Дочь: Сагитдинова Фатима
Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар
Рождение ребёнка
06.11.1887
Сын: Сагдиев Сахабутдин
Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар
Рождение ребёнка
28.11.1890
Дочь: Сагитдинова Биби Хатима
Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар
Рождение ребёнка
22.11.1896
Дочь: Сагитдинова Гульшакар
Мать ребёнка: Мухаммедова Гульчахар
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухаммедова Гульчахар
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Старая Амзя
Смерть
Неизвестно