Афгея Давина?
Место рожденияПарышево?
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Парышево?
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9HXH?i=33&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Смирнова Ульяна Карповна
Отец ребёнка: Карп Тихонович
Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно