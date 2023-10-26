Афгея Давина? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афгея Давина?

Место рождения

Парышево?

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Парышево?
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-L11B-9HXH?i=33&wc=M6MV-NWL%3A224254401%2C226324801%2C226370901&cc=1929530
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Смирнова Ульяна Карповна

Отец ребёнка: Карп Тихонович

Пономарево, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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