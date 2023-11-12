Станчик (Гаммершмидт Hammerschmidt) Эрнестина (Елизавета) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Станчик (Гаммершмидт Hammerschmidt) Эрнестина (Елизавета)

Место рождения

Taubovka

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Гаммершмидт Hammerschmidt Павел Paul

Мать: Гаммершмидт Hammerschmidt Мария Maria

Taubovka
Бракосочетание
06.06.1910

Муж: Станчик Stańczyk Таддеуш (Фаддей) Thaddeus Адольберт

Коростышев
Рождение ребёнка
30.12.1911

Дочь: Станислава

Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Таддеуш (Фаддей) Thaddeus Адольберт

Яроповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
05.06.1914

Дочь: Марчиньска Юзефа Тадеушевна Jozefka

Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Таддеуш (Фаддей) Thaddeus Адольберт

Рождение ребёнка
24.08.1919

Дочь: Бронислава

Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Таддеуш (Фаддей) Thaddeus Адольберт

Яроповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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