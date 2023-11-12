Станчик (Гаммершмидт Hammerschmidt) Эрнестина (Елизавета)
Место рожденияTaubovka
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Taubovka
Бракосочетание
06.06.1910
Коростышев
Рождение ребёнка
30.12.1911
Дочь: Станислава
Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Таддеуш (Фаддей) Thaddeus Адольберт
Рождение ребёнка
05.06.1914
Рождение ребёнка
24.08.1919
Дочь: Бронислава
Отец ребёнка: Станчик Stańczyk Таддеуш (Фаддей) Thaddeus Адольберт
Смерть
Неизвестно