Елизаров Петр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Елизаров Осип
Рождение ребёнка
07.01.1932
Сын: Елизаров Александр Петрович
Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Никитична
Большая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
7.01.1932 (в свидетельстве о смерти)
Смерть
Неизвестно