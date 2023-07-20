Елизаров Петр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Петр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елизаров Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1932

Сын: Елизаров Александр Петрович

Мать ребёнка: Елизарова Татьяна Никитична

Большая Кандала, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
7.01.1932 (в свидетельстве о смерти)
Смерть
Неизвестно
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