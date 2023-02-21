Петров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1989
Дочь: Аликаева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
10.09.1993
Дочь: Петрова Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно