Петров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1989

Дочь: Аликаева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
10.09.1993

Дочь: Петрова Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Петрова Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Галина Николаевна

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