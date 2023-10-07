Плетенёва (Марьясова) Инга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1972
Рождение ребёнка
20.03.2010
Дочь: Плетёнева Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Плетенёв Андрей Петрович
Рождение ребёнка
21.07.2014
Дочь: Плетенёва Лада Андреевна
Отец ребёнка: Плетенёв Андрей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахматов Олег Владимирович