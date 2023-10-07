Плетенёва (Марьясова) Инга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенёва (Марьясова) Инга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1972

Отец: Марьясов Александр Александрович

Мать: Марьясова Вера Александровна

Рождение ребёнка
20.03.2010

Дочь: Плетёнева Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Плетенёв Андрей Петрович

Рождение ребёнка
21.07.2014

Дочь: Плетенёва Лада Андреевна

Отец ребёнка: Плетенёв Андрей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетенёв Андрей Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахматов Олег Владимирович

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