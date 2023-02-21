Зырянова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1956

Сын: Зырянов Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Зырянов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Сергей Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зырянов Сергей Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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