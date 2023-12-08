Нурутдинова (Нурутдинова) Гузель Гаязовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нурутдинова (Нурутдинова) Гузель Гаязовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1987

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1953 г.р.

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1987

Отец: Нурутдинов Гаяз Карамович

Мать: Рахимова Наиля Жамилевна

Рождение ребёнка
04.03.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
16.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крылов Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крылов Александр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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