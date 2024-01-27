Тупицына Харитина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1756
см. ревизию 1782 года Ф.1373 оп. 1 д. 82 ЦГАКО из дер. Ганичи , Оричевского района, Истобенского с/с Кировская область (ранее источник Елфимовский)
Рождение ребёнка
1779
Сын: Домника Козмина
Отец ребёнка: Тупицын Козьма Федотов
см. ревизию 1782 года Ф.1373 оп. 1 д. 82 ЦГАКО
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тупицын Захар Козмин
Отец ребёнка: Тупицын Козьма Федотов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Евдокия Козьмина
Отец ребёнка: Тупицын Козьма Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно