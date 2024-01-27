Тупицына Харитина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицына Харитина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

см. ревизию 1782 года Ф.1373 оп. 1 д. 82 ЦГАКО из дер. Ганичи , Оричевского района, Истобенского с/с Кировская область (ранее источник Елфимовский)
Рождение ребёнка
1779

Сын: Домника Козмина

Отец ребёнка: Тупицын Козьма Федотов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
см. ревизию 1782 года Ф.1373 оп. 1 д. 82 ЦГАКО
Рождение ребёнка
1781

Сын: Тупицын Захар Козмин

Отец ребёнка: Тупицын Козьма Федотов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Евдокия Козьмина

Отец ребёнка: Тупицын Козьма Федотов

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупицын Козьма Федотов

Смерть
Неизвестно
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