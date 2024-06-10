Елисеева Фекла Иродионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1901 ст.
Дочь: Елисеева Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Елисеев Иван Васильев
ГАРО Ф-627 оп 276 д. 128 лл48 об -49 Восприемники: того же села крестьяне Поликарп Сергеев Ионов и Февронья Самсонова Елисеева.
Рождение ребёнка
29.01.1903 ст.
Отец ребёнка: Елисеев Иван Васильев
Ф 627 оп 276 д 135 лл 52 об - 53 запись 3 (м) Родители: села Полянок крестьянин Иван Васильев Елисеев и законная жена его Фёкла Иродионова, оба православного вероисповедания. Восприемники: того же сел... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1905 ст.
Сын: Елисеев Павел Иванов
Отец ребёнка: Елисеев Иван Васильев
ГАРО Ф-627 оп 276 д. 146 лл 35 об - 36 запись 2 (м) Восприемники: того же села крестьяне Поликарп Сергеев Ионов и девица Евфимия Иванова Митряева.
Смерть
Неизвестно