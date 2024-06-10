Елисеева Фекла Иродионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Фекла Иродионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Иван Васильев

Рождение ребёнка
04.01.1901 ст.

Дочь: Елисеева Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Елисеев Иван Васильев

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф-627 оп 276 д. 128 лл48 об -49 Восприемники: того же села крестьяне Поликарп Сергеев Ионов и Февронья Самсонова Елисеева.
Рождение ребёнка
29.01.1903 ст.

Сын: Елисеев Василий Иванов

Отец ребёнка: Елисеев Иван Васильев

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 135 лл 52 об - 53 запись 3 (м) Родители: села Полянок крестьянин Иван Васильев Елисеев и законная жена его Фёкла Иродионова, оба православного вероисповедания. Восприемники: того же сел... Показать все
Рождение ребёнка
15.01.1905 ст.

Сын: Елисеев Павел Иванов

Отец ребёнка: Елисеев Иван Васильев

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО Ф-627 оп 276 д. 146 лл 35 об - 36 запись 2 (м) Восприемники: того же села крестьяне Поликарп Сергеев Ионов и девица Евфимия Иванова Митряева.
Смерть
Неизвестно

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