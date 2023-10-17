Степаненко Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818 ст.

Сын: Степаненко Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Степаненко -

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1825 ст.

Сын: Степаненко Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Степаненко -

Николаевск, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степаненко -

Смерть
1833
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