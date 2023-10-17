Степаненко Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818 ст.
Сын: Степаненко Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Степаненко -
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Рождение ребёнка
1825 ст.
Сын: Степаненко Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Степаненко -
ГААО (Астрахань) РС 1858 г. Д. 687, Оп. 2, Д. 2105, Л. 354
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степаненко -
Смерть
1833