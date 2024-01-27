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(Казанцова) Матрена Прокофиева
(Казанцова) Матрена Прокофиева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1708 ст.
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Казанцовъ Прокофей
Около 1663 г.р.
Мать
Вера
Около 1683 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.
Отец:
Казанцовъ Прокофей
Мать:
Вера
Смерть
Неизвестно
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