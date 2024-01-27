(Казанцова) Матрена Прокофиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Казанцова) Матрена Прокофиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1708 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1663 г.р.

Мать

Около 1683 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1708 ст.

Отец: Казанцовъ Прокофей

Мать: Вера

Смерть
Неизвестно
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